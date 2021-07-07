Покупка GDR TCS Group по текущим ценам рискованна - "Алго Капитал"

Покупка GDR TCS Group по текущим ценам является рискованным решением, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"GDR TCS Group с апреля прошлого года подорожали более чем в 8 раз. С технической точки зрения, в них продолжается развитие среднесрочного восходящего тренда, и все же их покупка по текущим ценам выглядела бы рискованным решением. В случае реализации давно назревшего коррекционного спада эти бумаги способны сильно подешеветь", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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