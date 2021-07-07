Возможно укрепление рубля до 73,50-74 руб./$1 в среду - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до 73,50-74 руб./$1 на торгах в среду, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Значимая одномоментная негативная реакция рубля во вторник может объясняться довольно высоким позиционированием нерезидентов, судя по последним данным CFTC. Тем не менее баррель нефти торгуется довольно высоко, а каких-то серьезных макродрайверов нет. Поступающие почти ежедневно новости о кибератаках со стороны хакеров, близких к российским властям, безусловно, отслеживаются. Правда, жестких комментариев со стороны американских властей по-прежнему нет, как и сильной реакции курса. В среду рубль немного отыгрывает потери, поэтому не исключаем коррекцию к 73,50-74 руб./$1", - указывает эксперт в своем комментарии.

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