Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-75,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,5-75,5 руб./$1 в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль торгуется в небольшом плюсе в среду утром. Учитывая неопределенность относительно сделки ОПЕК+ и дивидендный сезон у крупных российских компаний, в ближайшие дни ожидаем повышения волатильности на валютном рынке. В среду ожидаем курс рубля в диапазоне 73,5-75,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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