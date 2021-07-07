BCS Express позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Распадской

Аналитики BCS Express позитивно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Распадская" в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций "Распадской" (-4,2%) во вторник скорректировались после 13%-ого роста накануне. Каких-либо корпоративных новостей, способных объяснить столь сильные движения, не обнаружено. С максимумов мая цена акций теряла более 20%, и бумаги выглядели хуже рынка. При этом конъюнктура на рынке угля остается позитивной, что делает начавшийся на этой неделе подъем оправданным. Важным драйвером остается возможность выделения угольного бизнеса из структуры Evraz. Взгляд на среднесрочные перспективы акций положительный. Вчерашний откат может не получить продолжения", - пишет эксперт Василий Карпунин.

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