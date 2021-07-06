"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amedisys с целью $308

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amedisys Inc. с целью $308 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $270, потенциальная доходность: 14,07%, стоп-приказ: $254, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Amedisys приобретает Contessa Health, которая является крупнейшим оператором в США, осуществляющим уход за больными. В результате сделки объем оказываемых услуг может вырасти в два раза, отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения, котировки бумаг компании находятся выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте до $270. При покупке на 11% с выставлением стоп-заявки на уровне $254 риск на портфель составит 0,65%", - указывают эксперты.

Amedisys Inc. - ведущий поставщик медицинских услуг в США. Компания оказывает медпомощь на дому, осуществляет персональный уход за больными, а также выполняет функции хосписа.

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