Цена нефти будет снижаться в средне- и долгосрочной перспективе - Julius Baer

Цена нефти будет снижаться в средне- и долгосрочной перспективе, считают аналитики Julius Baer.

Размолвка между нефтедобывающими странами создает напряженность на нефтяном рынке, но такие разногласия - обычная практика, целостность ОПЕК+ всегда была хрупкой, отмечает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Норберт Рюкер.

"В итоге стороны должны прийти к компромиссу, так как разрыв сделки чреват слишком большими потерями. Мы считаем, что это по большей части "шумиха", поскольку фундаментальное влияние сделки ОПЕК+ по поставкам сырья имеет другую динамику. Политика ОПЕК+ в первую очередь успешна в условиях рынка, когда предложение ужесточается, а такие условия всегда временны. Политика ОПЕК+ является функцией самих цен на нефть. При росте цен выше $75 за баррель нефть постепенно становится экономическим бременем не только для развивающихся рынков-потребителей нефти, таких как Индия, но в конечном счете и для западных стран, таких как США, - пишет он. - Дальнейший рост цен на нефть усилит давление на страны ОПЕК+, которые на сегодняшний день не выпускают на рынок примерно 5% мировых поставок. Кроме того, санкции США сдерживают экспорт из Ирана и Венесуэлы. Растущие цены на нефть приведут к тому, что либо США будут заинтересованы в решении этих споров, либо другие страны начнут обходить эти ограничения, чтобы уменьшить свое нефтяное бремя, как они иногда уже делали раньше".

По мнению аналитика, в более долгосрочной перспективе высокие цены на бензин могут ускорить переход к использованию электромобилей, не в последнюю очередь благодаря тому, что эта опция улучшается с каждым месяцем, что приведет к необратимому долгосрочному снижению спроса на нефть.

"Цены на нефть действительно могут подскочить в ближайшей перспективе, но, учитывая описанную динамику, мы уверены, что в средне- и долгосрочной перспективе нас ожидают более низкие цены", - заключает Рюкер.

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