Вероятен подъем котировок акций Microsoft до $300 в ближайшие месяцы - BCS Express

Вероятен подъем котировок акций Microsoft Corp. до уровня $300 за штуку в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Котировки акций Microsoft двигаются к психологической отметке $300, которая, исходя из консенсуса на рынке, будет достигнута в ближайшие месяцы. Рост бумаг происходит на фоне усиления гонки с вечным соперником в лице Apple Inc., которая в этом году показывает более слабую динамику. Вне зависимости от исхода этого состязания Microsoft традиционно смотрится лучше других крупных IT-бумаг по соотношению риска и доходности. При схожем с Apple приросте волатильность в них существенно ниже", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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