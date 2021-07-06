Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4300-4350п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4300-4350 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, ускорив рост после преодоления отметки 4300 пунктов. Теперь этот уровень будет служить промежуточной поддержкой, тогда как отметка 4400 пунктов выступает основной целью для покупателей. Приблизительно в этой области (4400 пунктов) также пролегает верхняя граница фигуры "восходящей клин", которая свидетельствует о "медвежьих" настроениях. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности, поэтому риск краткосрочной коррекции растет", - отмечает аналитик Илья Зубков.

Также эксперт обращает внимание, что ключевые факторы риска - распространение новых штаммов коронавируса и инфляция - продолжают оставаться в поле зрения инвесторов.

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