Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 25085 и ОФЗ 26237 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 7 июля, ОФЗ 25085 с погашением в сентябре 2025 года и ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, говорится в обзоре Уралсиба.

"По мнению некоторых участников рынка, Минфин предложит для аукциона в среду новые ОФЗ 25085 с погашением в сентябре 2025 года, которые были зарегистрированы неделю назад. В результате предложение на коротком участке суверенной кривой резко увеличится, а доходности всех выпусков сходной дюрации продолжат расти. Вероятность начала размещения ОФЗ 25085 кажется вполне высокой, сейчас на рынке, несмотря на отсутствие сделки ОПЕК+, преобладает оптимизм, тем не менее более значительный спрос может быть на участке кривой 8-10 лет до погашения, так что помимо ОФЗ 25085 Минфин может предложить выпуск ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года", - отмечает эксперт корпорации Ирина Лебедева.

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