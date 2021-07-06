Возможен рост котировок нефти до $85/барр. в 3К21 - "Финам"

Возможен рост котировок нефти марки Brent вплоть до $85 за баррель в третьем квартале текущего года, предполагает директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Желание ОПЕК + увеличить добычу в ближайшие месяцы на 400 тысяч баррелей в сутки не было поддержано представителями ОАЭ, которые выдвигают предложения по увеличению базиса Арабских Эмиратов на 700 тысяч баррелей. Многие нефтетрейдеры опасаются, что на рынке нефти начнется ценовая война - правда, к этому моменту нефтяные котировки уже улетят очень высоко. Я жду роста до $80 за баррель, может быть, даже до $85 за баррель. Главы компаний Shell и Total прогнозируют стоимость на отметке $100, так как спрос превышает добычу, а запасы, которые делались Китаем и США, постепенно тают. Впрочем, есть мнение, что излишние объемы должны исчерпаться только в 2022 году", - пишет эксперт инвесткомпании.

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