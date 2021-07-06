"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует обратить внимание на акции Volkswagen

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Volkswagen AG в текущий момент.

Эксперты инвестиционной платформы отметили в своем аудиоподкасте следующие позитивные для покупки бумаги факторы:

- высокий спрос на новые автомобили и восстановление экономики увеличивают спрос на продукцию концерна;

- решение проблем с нехваткой чипов и переход по Европейскому плану на электромобили успокоят инвесторов;

- переход к 2030 году на 50-70% продаж электромобилей дочерней Skoda превращает компанию в одного из лидеров рынка электромобилей;

- продажи внедорожника ID.4 в США увеличат финансовые результаты концерна.

Консенсус-прогноз аналитиков от Bloomberg - от 295 EUR за штуку, что предполагает потенциал роста около 40% от текущего уровня, отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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