Потенциал роста котировок GDR НОВАТЭКа еще не исчерпан - Альфа-банк

Потенциал роста котировок GDR "НОВАТЭКа" еще не исчерпан, считают аналитики Альфа-банка. Возможно закрепление цены бумаги выше $220 за штуку и удержание уровней в ближайшие несколько месяцев в случае сохранения положительной динамики на газовых рынках, говорится в обзоре банка.

"Видим значительный потенциал роста маржинальности СПГ-бизнеса на фоне сильной динамики биржевых цен на газ и ралли нефтяных котировок с начала текущего года. Несмотря на то что котировки бумаги "НОВАТЭКА" обновили пятилетний максимум на прошлой неделе, считаем, что потенциал роста цены пока еще не исчерпан. Мы ожидаем, что котировки могут закрепиться выше своего исторического максимума на уровне $220, где продержатся ближайшие несколько месяцев в случае сохранения положительной динамики на газовых рынках", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что в отличие от структуры экспортного портфеля контрактов "Газпрома" проект "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ" реализует вплоть до 80% объемов производства по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой. "Напоминаем, что в отпускные цены контрактов на поставки СПГ с Ямала заложено существенное отставание цен на нефть. Значительный рост нефтяных котировок (цена нефти марки Brent подорожала на 18% к/к в 2К21 и на 45% с начала года; WTI выросла на 24% к/к и на 51% в 1П21) найдет отражение в долгосрочных контрактах уже в 2П21, что скажется на рентабельности проекта", - указывают в Альфа-банке.

Более того, эксперты отдельно отмечают динамику на спотовом рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где маркер JKM (индикатор экспортных цен на рынках Японии и Кореи Platts) 1 июля достиг уровня $460/тыс. куб. м, что предполагает рост на 22% м/м и указывает на то, что ценовой арбитраж на азиатских рынках сохраняется, несмотря на существенную динамику спотовых цен в Европе.

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