.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциал роста котировок GDR НОВАТЭКа еще не исчерпан - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 июля 2021 года 12:18
Потенциал роста котировок GDR НОВАТЭКа еще не исчерпан - Альфа-банк
Потенциал роста котировок GDR "НОВАТЭКа" еще не исчерпан, считают аналитики Альфа-банка. Возможно закрепление цены бумаги выше $220 за штуку и удержание уровней в ближайшие несколько месяцев в случае сохранения положительной динамики на газовых рынках, говорится в обзоре банка. "Видим значительный потенциал роста маржинальности СПГ-бизнеса на фоне сильной динамики биржевых цен на газ и ралли нефтяных котировок с начала текущего года. Несмотря на то что котировки бумаги "НОВАТЭКА" обновили пятилетний максимум на прошлой неделе, считаем, что потенциал роста цены пока еще не исчерпан. Мы ожидаем, что котировки могут закрепиться выше своего исторического максимума на уровне $220, где продержатся ближайшие несколько месяцев в случае сохранения положительной динамики на газовых рынках", - пишут эксперты. Аналитики отмечают, что в отличие от структуры экспортного портфеля контрактов "Газпрома" проект "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ" реализует вплоть до 80% объемов производства по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой. "Напоминаем, что в отпускные цены контрактов на поставки СПГ с Ямала заложено существенное отставание цен на нефть. Значительный рост нефтяных котировок (цена нефти марки Brent подорожала на 18% к/к в 2К21 и на 45% с начала года; WTI выросла на 24% к/к и на 51% в 1П21) найдет отражение в долгосрочных контрактах уже в 2П21, что скажется на рентабельности проекта", - указывают в Альфа-банке. Более того, эксперты отдельно отмечают динамику на спотовом рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где маркер JKM (индикатор экспортных цен на рынках Японии и Кореи Platts) 1 июля достиг уровня $460/тыс. куб. м, что предполагает рост на 22% м/м и указывает на то, что ценовой арбитраж на азиатских рынках сохраняется, несмотря на существенную динамику спотовых цен в Европе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-GDR-АНАЛИТИКА
.
06 июля 2021 года 17:54
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Kellogg Co. и включив в подборку бумаги Camping World Holdings. "Мы исключаем из подборки акции производителя продуктов Kellogg из-за отсутствия краткосрочных катализаторов для дальнейшего роста... читать дальше
.06 июля 2021 года 17:24
Аналитики Sber CIB рекомендуют обратить внимание на бумаги "ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и Globaltrans в связи с высоким потенциалом роста их котировок в течение года, сообщается в материале инвестбанка. Эксперты полагают, что в третьем квартале текущего года от восстановления российской экономики... читать дальше
.06 июля 2021 года 16:56
Интересны ОФЗ и корпоративные бонды со средними и длинными сроками до погашения - Сбер Управление Активами
Инвесторам стоит сделать ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными сроками до погашения, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "В рублёвых портфелях мы делаем ставку на корпоративные и государственные облигации со средними и длинными... читать дальше
.06 июля 2021 года 16:25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amedisys Inc. с целью $308 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $270, потенциальная доходность: 14,07%, стоп-приказ: $254, говорится в комментарии инвестиционной компании. Amedisys приобретает Contessa Health, которая является... читать дальше
.06 июля 2021 года 16:01
Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с рисками - "Инвестиционный банк Синара"
Инвестиции в акции китайских компаний в текущий момент сопряжены с определенными рисками, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Китайский регулятор потребовал от Didi Global Inc. и еще двух китайских компаний, которые недавно провели первичные размещения акций в США, удалить их... читать дальше
.06 июля 2021 года 15:32
Цена нефти будет снижаться в средне- и долгосрочной перспективе, считают аналитики Julius Baer. Размолвка между нефтедобывающими странами создает напряженность на нефтяном рынке, но такие разногласия - обычная практика, целостность ОПЕК+ всегда была хрупкой, отмечает главный экономист и... читать дальше
.06 июля 2021 года 15:08
Вероятен подъем котировок акций Microsoft Corp. до уровня $300 за штуку в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Котировки акций Microsoft двигаются к психологической отметке $300, которая, исходя из консенсуса на рынке, будет достигнута в ближайшие месяцы. Рост бумаг... читать дальше
.06 июля 2021 года 14:43
Возможно продолжение роста котировок GDR TCS Group в ближайшее время, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Расписки TCS Group стремятся к психологически важной отметке 7000 рублей и продолжают пользоваться спросом инвесторов в ожидании дальнейшего развития... читать дальше
.06 июля 2021 года 14:18
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4300-4350 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического... читать дальше
.06 июля 2021 года 13:54
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" среди бумаг зарубежных золотодобывающих компаний рекомендуют к покупке акции Newmont Corp. "Цены на золото, по прогнозам аналитиков "ВТБ Капитала", в 2022 году могут вырасти до $3000 за тройскую унцию, что предполагает более чем 60%-ный рост... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.