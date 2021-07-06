Справедливая YTM нового выпуска облигаций СИБУРа находится в диапазоне 7,6-7,7% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии БО-03 находится в диапазоне 7,6-7,7% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

ПАО "СИБУР Холдинг" во вторник, 6 июля, проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,85-7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,00-8,11% годовых, отмечают эксперты банка.

"Обращающиеся рублевые выпуски не слишком ликвидны, чтобы выступать в качестве ориентира. По уровню кредитного качества "СИБУР Холдинг" сопоставим с "Газпромом" и "Роснефтью", бумаги которых в изобилии представлены на рынке облигаций и торгуются со спредом к кривой ОФЗ в пределах 50-60 б.п. С учетом небольшой премии за длину мы считаем, что справедливая доходность по выпуску находится в районе 7,6-7,7% годовых", - указывает аналитик Александр Афонин.

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