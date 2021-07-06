Вероятность среднесрочного умеренного ослабления рубля выше укрепления - BCS Express

Вероятность среднесрочного умеренного ослабления рубля по отношению к доллару несколько выше, чем вероятность укрепления национальной валюты, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Видимым сопротивлением по паре USD/RUB на ближайшие месяцы может выступить область 74,5 руб./$1. Сырьевой драйвер оказывает незначительное воздействие на позиции рубля, купируя лишь агрессию игроков на понижение. Неуверенность нацвалюты вызвана реализацией отложенного геополитического дисконта, фактором риска "закручивания гаек" глобальными центробанками и ожиданиями вероятного охлаждения сырьевого рынка. По сути, имеем движение на опережение, - пишет аналитик инвесткомпании. - Во вторник рубль все же может испытать поддержку от отката доллара на мировой арене и обновления 3-летних значений цен нефти марки Brent. Аргументов для возврата USD/RUB под 73 руб./$1 нужно больше. При этом среднесрочные позиции рубля незыблемы".

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