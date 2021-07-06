Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 или чуть ниже на торгах во вторник - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля до уровня 73 руб./$1 или чуть ниже в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Сохранение смешанной динамики в основных ЕМ валютах не позволило рублю в понедельник покинуть список валют-аутсайдеров, пусть и его потери к доллару (минус 0,3%) не выглядели существенными. Новости о повышении Минфином объема покупок валюты в июле с 221 до 296 млрд руб. явного влияния на курс не оказали, что вполне логично, учитывая, что большие покупки являются отражением более высоких доходов от экспорта. Наличие бюджетного правила заметно снижают прямую корреляцию курса рубля и цен на нефть, но рост последних во вторник может обеспечить российской валюте умеренную поддержку за счет позиционирования нерезидентов. Допускаем умеренный рост рубля во вторник в направлении 73 руб./$1 или чуть ниже, но более значимого укрепления по-прежнему не ожидаем", - пишет эксперт инвесткомпании.

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