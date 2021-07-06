Курс рубля пока останется в диапазоне 72-74 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля к доллару пока останется в диапазоне 72-74 руб./$1, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Утром вторника рубль вместе с большинством валют ЕМ торгуется в плюсе. Ожидаем, что в течение дня данный тренд сохранится. Диапазон 72-74 руб./$1 остается актуальным. Позитив от роста нефтяных цен нивелируют неустойчивость текущего состояния рынка, а также увеличение покупок валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. ", - отмечает эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.