Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макроэкономические публикации в Европе и индексы деловой активности в США:

- В Германии ожидается статистика по промышленным заказам;

- В Европе будут опубликованы данные по обороту розничной торговли в еврозоне;

- В США выйдут индексы PMI - сводный и для сферы услуг.

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