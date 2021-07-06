Рост индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов пока маловероятен - "Алор Брокер"

Подъем индекса Мосбиржи выше уровня в 4000 пунктов в настоящее время маловероятен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Ждем, что во вторник покупки российских акций продолжатся, в том числе "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", которые в понедельник не отреагировали на удорожание "черного золота" и выглядели хуже рынка. Внешний фон с утра слабо позитивен: американские фьючерсы торгуются без особых изменений, но при этом продолжают дорожать нефть и металлы. При приближении индекса Мосбиржи к отметке 4000 пунктов спекулятивные "лонги" стоит фиксировать. Это не только психологически важный уровень, но и отметка чуть выше восходящего канала. Вряд ли индексу удастся порвать канал и закрепиться выше", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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