Курс рубля к доллару останется устойчивым в течение июля - Sber CIB

Курс рубля к доллару в течение июля останется устойчивым с тенденцией к укреплению в конце месяца на фоне повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Ключевым фактором для рубля в июле, как обычно, будет геополитический фон. В частности, большое значение будет иметь запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Это событие, возможно, даст дополнительную "пищу" для размышлений по поводу геополитической ситуации в целом и российско-украинских отношений в частности. Если уровень геополитических рисков останется сдержанным, рубль, по нашим оценкам, должен в июле проявить устойчивость и удержаться в диапазоне 72-73 руб./$1. Негативный эффект от укрепления доллара, вероятно, будет сглаживаться жесткой позицией Банка России и высокими ценами на нефть. При этом сохраняется вероятность, что вскоре будут обнародованы планы инвестиций средств Фонда национального благосостояния (они ожидаются уже довольно давно), которые также должны позитивно повлиять на курс рубля", - отмечает аналитик Юрий Попов.

Впрочем, указывает эксперт, ближе к концу июля месяца баланс спроса и предложения станет более благоприятным для рубля благодаря не только налоговым, но и дивидендным выплатам. В конце июля-начале августа экспортерам предстоит распределить среди акционеров в общей сложности около 0,7 трлн рублей. "По нашим оценкам, в июле разница между предложением иностранной валюты со стороны экспортеров и спросом на нее со стороны ЦБ и в рамках обратной конвертации дивидендов может приблизиться к $12 млрд, это будет самый высокий показатель за последний год. Следовательно, в конце месяца следует ожидать очень высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которое, вероятно, позволит обменному курсу на какое-то время опуститься ниже отметки 72 руб./$1 и, возможно, приблизиться к уровню 71 руб./$1", - пишет Попов.

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