Акции ЛУКОЙЛа, АЛРОСА и X5 будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСА" и X5 Retail Group будут интересны на следующей неделе, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции "ЛУКОЙЛа" в четверг обновили исторический максимум, поднявшись выше 7000 рублей. Однако уже на следующий день котировки вернулись ниже данной отметки на дивидендном гэпе. Инвесторы, державшие бумаги, получат 213 рублей на акцию, дивидендная доходность на дату отсечки - 3%. В базовом сценарии на закрытие дивидендного гэпа может потребоваться около 2-3 недель, - пишет эксперт Дмитрий Пучкарев. - При этом есть фактор, который может сильно повлиять как на скорость закрытия гэпа, так и на динамику котировок на следующей неделе - решение по сделке ОПЕК+".

"С технической точки зрения, акции перегреты, и в случае сильного смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ есть вероятность начала коррекции. В таком случае стоит следить за линией восходящего тренда, которая сейчас проходит вблизи 6650 рублей. С ее пробоем ожидания ухудшатся, а следующей поддержкой может выступить 6500 рублей", - указывает аналитик.

"В акциях "АЛРОСА" на текущей неделе прошла дивидендная отсечка. Дивдоходность составила 7%, часть гэпа уже отыграна. Учитывая, что финансовые результаты I полугодия 2021 года должны стать сильными и дивиденды за этот период ожидаются солидными, высока вероятность закрытия разрыва быстрее среднеисторических значений". - отмечает Пучкарев.

Дополнительным драйвером, по мнению аналитика, может стать публикация 9 июля данных по продажам за июнь. "Ориентируясь на ближайшего конкурента De Beers - показатели должны стать весьма успешными. Важны будут комментарии менеджмента по состоянию отрасли и влиянию распространения COVID-19 в Индии на гранильный сегмент", - отмечает эксперт BCS Express.

"С технической точки зрения, акции "АЛРОСА" ушли в перепроданность на дивидендном гэпе. Для "быков" сейчас ближайшая цель отскока - уровень 133,7 рубля, затем отметка 140 рублей. В случае выхода отчета по продажам слабее ожиданий увеличится вероятность спуска к 120 рублям", - указывает Пучкарев.

Текущая неделя в акциях X5 прошла в рамках восходящего тренда, констатирует аналитик. "Котировки бумаги растут без серьезной коррекции уже более месяца, уровень перекупленности по RSI на дневном интервале достиг экстремального значения. Несмотря на то что текущий отскок фундаментально оправдан, а долгосрочные ожидания по бумаге сохраняются позитивными, в моменте бумаги выглядят перегретыми - высок риск коррекционного отката, - пишет эксперт инвесткомпании. - Нужно сказать, что сейчас однозначных сигналов к снижению пока нет. Однако, учитывая сильную перекупленность, даже самый незначительный триггер может спровоцировать коррекцию. Ближайшими поддержками можно обозначить уровни 2450 рублей и 2400 рублей. Падения ниже без дополнительных драйверов не ожидается. В случае спуска к данным отметкам интересными станут длинные позиции с целями 2650-2700 рублей".

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