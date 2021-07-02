"Финам" рекомендует держать акции АЛРОСА с прогнозной ценой 117,6 руб

"Финам" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с прогнозной ценой 117,6 рубля за штуку на середину 2022 года, что предполагает потенциал снижения 11,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперт Алексей Калачев отмечает следующие важные моменты:

- После тяжелого положения в середине 2020 года, когда продажи алмазов практически остановились, а добыча сокращалась, компании в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года удалось почти полностью восстановить продажи за счет накопленных запасов.

- "АЛРОСА" поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и имеет привлекательную дивидендную политику, распределяя на дивиденды до 100% FCF по итогам каждого полугодия.

- Сформировав большой свободный денежный поток в IV квартале 2020 года за счет снижения капитальных затрат и реализации запасов, "АЛРОСА" обеспечила высокую дивидендную доходность по итогам второй половины 2020 года, которая в значительной степени поддержала рост котировок акций. Этот потенциал реализован.

- Повторить такое после возвращения к нормальным условиям работы будет сложно. Закрытие дивидендного гэпа после закрытия реестра на дивиденды за второе полугодие 2020 года может оказаться долгим.

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% российской и 27,5% мировой добычи алмазов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.