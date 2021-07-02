Цена бумаг РУСАЛа пока, вероятно, останется под давлением - "Велес Капитал"

Цена бумаг "РУСАЛа" пока, вероятно, останется под давлением, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки акций "РУСАЛа" к середине сессии в пятницу подешевели на 1%. C технической точки зрения, они продолжают падение, которое началось в конце июня после объявления о введении экспортных пошлин, и в целом выглядят слабо. ADX указывает на стабильность нисходящего тренда, а помочь бумагам восстановить часть позиций может разве что краткосрочная перепроданность, которую они недавно пытались снять. До закрепления выше 54 рублей за бумагу не стоит ждать возвращения покупателей, а возможное повышение будет проходить в рамках коррекции. Среднесрочно при положении ниже 54 рублей котировки скорее будут стремиться к 41-44 рублям", - указывает эксперт инвесткомпании.

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