Бессрочные евробонды Газпрома - ставка на доходность - "ВТБ Мои Инвестиции"

Бессрочные долларовые евробонды "Газпрома" со ставкой купона 4,5985% и колл-опционом в 2025 году привлекательны в сегменте российских еврооблигаций с точки зрения доходности, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Как указали эксперты в своем аудиоподкасте, доходность к колл-опциону составляет 3,5%, тогда как доходность старшего долга на близком сроке выпуска "Газпрома" с погашением в 2026 году составляет 2,2%.

Также аналитики обратили внимание, что высокие цены на газ и значительная потребность в заполнении газовых хранилищ в Европе создают предпосылки к снижению долговой нагрузки по итогам 2021 года.

"В случае неисполнения опциона на досрочное погашение по усмотрению эмитента в 2025 году новый купон на последующие 5 лет (с 2026 года по 2031 год) будет рассчитан по следующей формуле: доходность 5-летних американских гособлигаций плюс 4,264%. Это делает инвестицию привлекательной для долгосрочных инвесторов, которые ожидают повышения ставок на американском долговом рынке в будущем", - сказали аналитики в аудиоподкасте.

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