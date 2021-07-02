Цене акций Amazon необходимо закрепиться выше $3520-3560 для продолжения движения вверх - BCS Express

Котировкам акций Amazon.com Inc. необходимо закрепиться выше $3520-3560 за штуку для продолжения восходящего движения, говорится в аналитическом материале BCS Express

"Рост котировок акций Amazon остановился в начале сентября прошлого года. С тех пор акции двигаются в рамках боковика $3000-3500 и периодически пытаются выйти из него. Последняя неудачная попытка пройти $3500 была в середине июня, сейчас бумаги корректируются. На дневном и недельном RSI не наблюдается перекупленности, а значит, восходящая тенденция может продолжиться. Цена все еще находится выше 21-дневной скользящей средней - около $3380. Если этот уровень будет пройден сверху вниз, то снижение может ускориться до $3300, - отмечают эксперты инвесткомпании. - При этом долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, а для продолжения восходящей тенденции нужно закрепиться выше $3520-3560, тогда откроется дорога к уровням выше $4000".

Также аналитики инвесткомпании обращают внимание, что с уходом Безоса у компании остается много нерешенных вопросов, и все они связаны с новыми направлениями бизнеса, которые могут стать драйверами роста для акций:

- В середине мая компания объявила, что летом ее программа телемедицины Amazon Care будет распространяться на всех сотрудников в США и их семьи. Телемедицина стала особенно популярна на фоне пандемии, и это направление имеет потенциал в долгосрочной перспективе.

- Огромным резервом обладает и облачное направление AWS. Сервисный бизнес высокодоходный и уже обеспечивает значительную долю выручки Amazon. Продолжающееся развитие становится еще одним долгосрочным драйвером роста.

- Рынок лекарств. В ноябре прошлого года был запущен проект Amazon Pharmacy, который стал успешным. Новое подразделение будет предоставлять скидки членам Prime.

- Потоковые услуги видео и музыки продолжают набирать обороты, а сделка с MGM поможет компании укрепить позиции.

- Реклама. На фоне пандемии число клиентов интернет-магазинов увеличилось, и сайт Amazon стал одним из самых популярных мест для рекламодателей. В 2021 году доходы от рекламы могут стать одним из ключевых драйверов.

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