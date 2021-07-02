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02 июля 2021 года 13:58
Вероятные диапазоны для рубля на следующей неделе - 73,5-74,5 руб./$1 и 87-88 руб./EUR1 - УБРиР
Вероятные диапазоны курса рубля к основным мировым валютам на следующую неделю составляют 73,5-74,5 руб./$1 и 87-88 руб./EUR1, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Текущая неделя стала не самой удачной для российской валюты (все это время рубль терял свои позиции относительно американского доллара), даже растущая нефть не смогла оказать необходимую поддержку рублю. Валюта США на неделе подорожала относительно евро практически на 1 п.п. и на 0,9 п.п. относительно японской иены. А все потому, что инвесторы находятся в ожидании публикации отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июнь. Данные, которые были опубликованы 30 июня, оказались лучше прогнозов, и этот оптимизм поддержал дальнейшее укрепление доллара. Думаю, что эта ситуация спровоцирует временное ослабление рубля. Но на следующей неделе небольшую поддержку ему, возможно, окажут новости с рынка нефти, поскольку в пятницу ОПЕК+ продолжит переговоры об ограничении добычи нефти на период после июля. Ожидаемый прогноз на следующую неделю: доллар - 73,5-74,5 руб./$1, евро - 87-88 руб./EUR1", - отмечает Зотов в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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