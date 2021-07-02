Вероятно снижение цен на золото и серебро в средне- и долгосрочной перспективе - Julius Baer

Вероятно снижение цен на золото и серебро в средне- и долгосрочной перспективе, считает руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

"Мы считаем, что золото и серебро ожидает ситуация, схожая с 2013, 2014 и 2015 годами, когда краткосрочные колебания цен были обусловлены реализацией денежно-кредитной политики США. В средне- и долгосрочной перспективе самым важным фактором выступают экономические перспективы (считаем, что прогноз благоприятный), в тени которых спрос на защитные активы продолжит снижаться вместе с ценами на драгоценные металлы", - пишет эксперт.

Внимание рынка драгметаллов в пятницу будет приковано к отчету по рынку труда США, отмечает Менке. "В связи с возможными искажениями, такими как преждевременное сворачивание программы пособий для безработных в некоторых штатах, мы не стали бы слишком доверять этой статистике даже в случае весомых положительных или отрицательных сюрпризов", - предупреждает аналитик.

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