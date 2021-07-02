"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Русской аквакультуры"

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать акции группы "Русская аквакультура" с прогнозной ценой на уровне 392 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Русская аквакультура" объявила об увеличении объема программы обратного выкупа (buyback) акций и ее продлении до 30 июня 2022 года . Buyback был расширен на 300 млн руб., до 900 млн руб. Выкупленные акции будут использоваться группой для общих корпоративных целей. По нашему мнению, новость ожидаемая, но позитивная. Выкуп поддержит котировки бумаг компании и обеспечит более высокий возврат инвесторам", - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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