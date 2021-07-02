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02 июля 2021 года 10:41
"Финам" рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 77,1 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной ценой 77,1 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 27,9% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил по итогам первого квартала 2021 года сильную операционную и финансовую отчетность, нарастив ключевые показатели как в квартальном, так и годовом сравнении, констатирует эксперт Алексей Калачев. Результаты второго квартала текущего года будут раскрыты 22 июля, и они обещают быть сильными благодаря сохраняющимся высоким ценам на стальной прокат, отмечает аналитик. Калачев отмечает, что в планах комбината нарастить производство по итогам 2021 года на 14-15%. При этом производство премиальной продукции увеличится на 3%. В текущем году "ММК" планирует запустить производство горячекатаного проката в Турции мощностью около 2 млн тонн в год. Введение временных пошлин на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря 2021 года не окажет большого негативного влияния на результаты "ММК" во второй половине 2021 года, считает эксперт "Финама". Доля экспорта продукции за пределы РФ и СНГ в 2020 году составила в выручке компании около 14%, а в первом квартале 2021 года - около 23%. "ММК" рассматривает внутренний рынок РФ для себя в качестве приоритетного. Прогноз по продажам стальной продукции в 2021 году в России установлен на уровне 12 млн тонн. В результате "ММК" выигрывает от роста цен на премиальном российском рынке стального проката и несет минимальные потери от обложения экспорта пошлинами. По итогам 2021 года мы ожидаем чистую прибыль комбината на уровне $1,7 млрд", - указывает Калачев. Компания поддерживает минимальный в отрасли уровень долговой нагрузки (на уровне 0,08х по отношению к EBITDA на последнюю отчетную дату) и входит в число эмитентов с самой высокой доходностью акций, обращает внимание аналитик. Дивидендная политика "ММК" предполагает распределение на дивиденды до 100% свободного денежного потока. В 2021 году общая дивидендная доходность акций "ММК" к текущей цене может составить около 12% (с учетом приходящихся на этот год выплат дивидендов за третий и четвертый кварталы 2020 года), отмечает эксперт. Также Калачев обращает внимание, что после недавнего SPO 3% акций "ММК" контролирующим акционером free float акций компании увеличен до 18,74%. "Это открывает перспективы для возвращения их в индекс MSCI Russia в один из следующих пересмотров состава индекса. При этом по основным мультипликаторам капитализация "ММК" выглядит недооцененной относительно сопоставимых компаний сектора", - указывает аналитик. "ММК" - крупная российская металлургическая компания, на которую приходится около 17% российского производства стали. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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