Новость о продаже пакета в Djezzy краткосрочно позитивна для цены бумаг VEON - Уралсиб

Новость о сделке по продаже пакета в Djezzy позитивна для котировок бумаг VEON в краткосрочной перспективе, считают аналитики Уралсиба Константин Чернышев и Константин Белов.

"Продажа пакета в Djezzy позволит VEON сконцентрироваться на ключевых операциях и сократить уровень долговой нагрузки. В перспективе это увеличивает шансы на возврат к выплате привлекательных дивидендов, но пока, на наш взгляд, об этом рано говорить, учитывая неопределенность с ценой сделки. Новость окажет поддержку котировкам бумаг в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе ключевым фактором останется способность компании переломить негативную тенденцию по снижению рыночной доли на ключевом рынке в России", - пишут эксперты в обзоре.

Как уже сообщалось, телекоммуникационный холдинг VEON объявил о реализации пут-опциона на продажу 45,57% в алжирском телеком-операторе Djezzy. В результате сделки долю VEON получит Алжирский национальный инвестфонд, который владеет контролем в операторе. Сумма сделки будет определена позднее.

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