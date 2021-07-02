Возможен рост котировок акций Роснефти выше 600 руб. - BCS Express

Возможен рост котировок акций "Роснефти" выше 600 рублей за штуку, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Лидером по объему торгов в четверг стали акции "Роснефти", что является редким явлением - на них пришлось около 20% от общего оборота. Котировки бумаг обновили максимумы, и положительный взгляд по ним сохраняется. Целевые ориентиры находятся выше 600 рублей", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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