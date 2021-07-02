Вероятна консолидация котировок нефти около $75-76/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в районе $75-76 за баррель до оглашения итогов заседания ОПЕК+ в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Заседание ОПЕК+ продлено на пятницу, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно дальнейших объемов добычи. Министерский комитет при этом рекомендовал нарастить добычу с августа на 400 тыс. барр./день и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года. Это меньше, чем ожидалось рынком. В пятницу ждем консолидации котировок нефти марки Brent в районе $75-76 за баррель до итогов заседания ОПЕК+. Согласование меньших объемов добычи, чем ожидалось, будет позитивно воспринято рынком", - отмечает Крылова в комментарии ПСБ.

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