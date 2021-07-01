"Финам" рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 31738 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей, что предполагает потенциал роста 28,3% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Негативная реакция рынка на аварии и введение экспортных пошлин не позволили котировкам бумаг "Норникеля" в полной мере отыграть рост цен на металлы и реализовать свой потенциал роста, который остается высоким", - отмечает эксперт Алексей Калачев.

Также аналитик указывает, что, несмотря на снижение операционных показателей, "Норникель" остается компанией с самой высокой рентабельностью в отрасли, и можно ожидать сильных финансовых результатов по итогам первого полугодия и 2021 года в целом.

Калачев также отмечает, что компания нацелена на развитие, увеличивает капитальные вложения и переходит к практике выплат дивидендов в виде 50% свободного денежного потока.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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