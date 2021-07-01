"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 330,9 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,1% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании.

"На данный момент на газовом рынке Европы сложилась крайне благоприятная для "Газпрома" рыночная конъюнктура, которая позволяет компании уверенно улучшать операционные результаты по сравнению с низкой базой прошлого года. Сначала холодная зима, а затем и жаркое лето повысили спрос на газ и привели к падению уровня заполненности газохранилищ до минимума с 2018 года. Поспособствовал этому и "Газпром", - отмечает эксперт Сергей Кауфман. - Российский газовый гигант хотя и увеличивает поставки по сравнению с прошлым годом, но пока не спешит бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя такая возможность и имеется. Из-за сочетания высокого спроса, нежелания "Газпрома" дополнительно наращивать поставки и временного снижения экспорта американского СПГ в конце июня закачка в европейские ПХГ была минимальной с 2012-2013 годов".

Аналитик указывает, что в сложившейся ситуации цены на газ в Европе непрерывно растут и последние несколько дней держатся значительно выше отметки в $400 за тыс. кубометров. "Вероятно, на таком фоне "Газпром" вскоре перейдёт к дальнейшему росту поставок, но вряд ли это произойдёт раньше запуска "Северного потока 2", так как бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину неоправданно дорого", - пишет Кауфман.

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