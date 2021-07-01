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01 июля 2021 года 17:12
Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"
Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских заводах в июле. Таким образом, отмечает эксперт, решение проблем с цепочкой поставок может занять больше времени, чем ранее предполагал менеджмент автопроизводителей. Аналитик обращает внимание, что для инвесторов наиболее важна ситуация на заводе в Чикаго и других предприятиях компании, которые выпускают пикапы - крупнейший источник доходов Ford. Производство уже сокращали весной текущего года из-за нехватки чипов, но в последние недели полная загрузка мощностей восстановилась. "Поскольку выпуск современных полупроводников занимает до шести месяцев, а производители начали активно наращивать мощности лишь во второй половине прошлого года, дефицит может начать сокращаться в следующем квартале. Однако крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing высказался пессимистично, заявив, что нехватка чипов может сохраняться еще некоторое время сверх ожидаемого в настоящий момент. Таким образом, начало третьего квартала 2021 года станет сложным этапом для Ford. Котировки акций компании отступили от семилетних максимумов, приобретать бумаги целесообразно при цене ниже $12,9 за штуку", - указывает Миронюк. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FORD-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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