Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"

Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских заводах в июле. Таким образом, отмечает эксперт, решение проблем с цепочкой поставок может занять больше времени, чем ранее предполагал менеджмент автопроизводителей.

Аналитик обращает внимание, что для инвесторов наиболее важна ситуация на заводе в Чикаго и других предприятиях компании, которые выпускают пикапы - крупнейший источник доходов Ford. Производство уже сокращали весной текущего года из-за нехватки чипов, но в последние недели полная загрузка мощностей восстановилась.

"Поскольку выпуск современных полупроводников занимает до шести месяцев, а производители начали активно наращивать мощности лишь во второй половине прошлого года, дефицит может начать сокращаться в следующем квартале. Однако крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing высказался пессимистично, заявив, что нехватка чипов может сохраняться еще некоторое время сверх ожидаемого в настоящий момент. Таким образом, начало третьего квартала 2021 года станет сложным этапом для Ford. Котировки акций компании отступили от семилетних максимумов, приобретать бумаги целесообразно при цене ниже $12,9 за штуку", - указывает Миронюк.

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