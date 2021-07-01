"Финам" рекомендует покупать акции Chevron с прогнозной ценой $122,57

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Chevron Corp. с прогнозной ценой $122,57 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперт Сергей Кауфман обращает внимание на следующие позитивные для покупок факторы:

- Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов Chevron в 2021 году.

- Chevron - дивидендный аристократ и повышает размер выплат уже 33 года. В 2021 году дивидендная доходность может достигнуть 5,1%, что является привлекательным для сектора значением.

- У компании есть амбициозные планы по росту добычи в ближайшие 5 лет в среднем на 3,5% в год и свободного денежного потока более чем на 10% в год.

- После относительно слабой отчетности за первый квартал и неопределенности касательно сроков возобновления buyback котировки акций Chevron отстали от сектора - это временные факторы, которые создают хорошую точку для покупки.

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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