Размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ставке ЦБ РФ - Банк "Открытие"

Размещения ОФЗ на аукционах Минфина могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке Банка России в июле текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

Последние аукционы ОФЗ показали минимальный в этом году объем привлечения, констатирует Петроневич. Были удовлетворены заявки только по одному выпуску на сумму 8,5 млрд рублей. Размещение второго выпуска Минфин отменил, так как цены оказались выше ожидаемых.

По сравнению с ситуацией неделей ранее, отмечает эксперт, бескупонные доходности на сроках до 15 лет выросли на 10-15 б.п., все ближе подбираясь к отметке 7,3%, на которой "заякорены" длинные 30-летние доходности.

"Вероятно, рыночные игроки весьма всерьез восприняли заявление Э. Набиуллиной о том, что Банк России на следующем заседании будет рассматривать варианты повышения ключевой ставки от 25 до 100 б.п., и хотят от Минфина премию за риск резкого увеличения ключевой ставки. Инвесторов в целом можно понять, учитывая, что речь идет о бумагах с погашением через 10 и 15 лет с достаточно большой дюрацией. Минфин же рассматривает текущую ситуацию как временную и не готов эту премию рынку предоставить. Если это так, то рост размещений может сохранятся на низком уровня до следующего заседания Банка России или новых комментариев представителей регулятора", - пишет аналитик.

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