.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Краткосрочная идея - ставка на акции Boeing - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
01 июля 2021 года 13:52

Краткосрочная идея - ставка на акции Boeing - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит сделать ставку на акции Boeing Co. в краткосрочной перспективе на фоне восстановления авиационной отрасли, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Несмотря на то, что рынок международных авиаперевозок еще далек от восстановления, внутренние авиаперевозки в Штатах в последние месяцы на подъеме - загруженность рейсов находится на максимуме с начала пандемии. В качестве одного из бенефициаров восстановления отрасли можно выделить американский авиаконцерн Boeing, акции которого долгое время находились под давлением после серии авиакатастроф с участием флагманской модели 737 MAX, а затем и от последствий COVID-19. Отмена запрета на эксплуатацию 737 MAX в США в конце прошлого года вместе с ростом спроса на путешествия позволили компании найти покупателей на самолеты, которые оставались невостребованными в период пандемии. За 6 месяцев концерну удалось реализовать больше воздушных судов, чем за весь 2020 год, в том числе благодаря заказу 200 самолетов 737 MAX, размещенному United Airlines. Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста акции на горизонте года превышает 30%. В качестве основных драйверов можно выделить снижение заболеваемости, решение на международном уровне проблем с сертификацией 737 MAX, а также запуск в серийное производство новой модели 777 после устранения замечаний по итогам проверки", - сказали эксперты в аудиоподкасте.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-BOEING-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


.
Лента аналитики
02 июля 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением из-за дивидендных гэпов в бумагах "ЛУКОЙЛа" и некоторых других, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". Российский рынок акций в четверг вновь выступил очень мощно, сумев переписать исторический максимум, однако при приближении к...    читать дальше
.
02 июля 2021 года 09:22
Возможен рост котировок акций Роснефти выше 600 руб. - BCS Express
Возможен рост котировок акций "Роснефти" выше 600 рублей за штуку, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Лидером по объему торгов в четверг стали акции "Роснефти", что является редким явлением - на них пришлось около 20% от общего оборота. Котировки бумаг обновили максимумы, и...    читать дальше
.
02 июля 2021 года 09:12
Вероятна консолидация котировок нефти около $75-76/барр. в пятницу - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в районе $75-76 за баррель до оглашения итогов заседания ОПЕК+ в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Заседание ОПЕК+ продлено на пятницу, так как стороны не смогли прийти к консенсусу относительно...    читать дальше
.
02 июля 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу в небольшом минусе - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в небольшом минусе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи в качестве целевой области торможения ранее выделяли район 3875-3890 пунктов. В четверг он выступил точкой разворота и в пятницу остается ключевым техническим...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 18:59
"Финам" рекомендует покупать бумаги Норникеля с прогнозной ценой 31738 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей, что предполагает потенциал роста 28,3% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Негативная реакция рынка на аварии и введение экспортных пошлин не позволили котировкам...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 18:35
Закон "о приземлении" не отразится на ценах акций Google, Facebook, Twitter и Alibaba - "Финам"
Закон "о приземлении" не отразится на котировках акций Google, Facebook Inc., Twitter и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам". "Требование закона об открытии иностранными компаниями представительства в России распространяется на компании, сервисами...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:57
Вероятно краткосрочное снижение фунта в паре с долларом до 1,3700 - "Открытие Брокер"
Вероятно снижение фунта стерлингов по отношению к доллару до уровня 1,3700 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Фунт стерлингов обновил к доллару минимум с 16 апреля: падение GBP/USD ниже 1,3800 было обусловлено "голубиными" комментариями главы Банка Англии. Его...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:35
"Финам" рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 330,9 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 330,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16,1% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "На данный момент на газовом рынке Европы сложилась крайне благоприятная для "Газпрома" рыночная...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 17:12
Акции Ford интересны для покупки при цене ниже $12,9 - "Фридом Финанс"
Акции Ford Motor Co. интересны для покупки при цене ниже $12,9 за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил, что нехватка компьютерных чипов вынудит снизить объемы производства на восьми американских...    читать дальше
.
01 июля 2021 года 16:46
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Nordea Bank ABP и Hugo Boss AG, а также зафиксировав прибыль в акциях Natura & Co и DBS Group, сообщается в материале инвестиционной платформы. "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Natura & Co, так как большая...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.