Риски ухода цены бумаг Fix Price ниже 600 руб. остаются высокими - BCS Express

Риски повторного ухода котировок бумаг Fix Price ниже 600 рублей пока остаются высокими, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Сдержанно смотрим на среднесрочные перспективы бумаг Fix Price. Риски повторного спуска ниже 600 рублей, на наш взгляд, остаются высокими. Поводов для роста выше цены первичного размещения (715 руб.) в текущий момент не наблюдается. Обороты торгов в бумагах после IPO постепенно снижаются. Интерес инвесторов на вторичном рынке невысокий", - отмечает аналитик в своем комментарии.

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