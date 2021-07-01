Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4270-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около психологически значимой отметки 4300 пунктов. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", потенциал для дальнейшего роста сохраняется, но риск краткосрочной коррекции усиливается. Инвесторам стоит следить за поддержкой на уровне 4255 пунктов", - отмечает аналитик Сергей Пигарев.

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