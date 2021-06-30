"Финам" рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций банка ВТБ на конец 2021 года на уровне 0,0601 руб. с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Руководство ВТБ еще в начале года дало прогноз по чистой прибыли на 2021 год в 250-270 млрд руб., а в дальнейшем не раз заявляло, что в итоге она, скорее всего, окажется на верхней границе прогнозного диапазона. И результаты за январь-май (прибыль составила 134,7 млрд руб. при ROE на уровне 18%), в принципе, соответствуют этому прогнозу. Тем не менее мы пока предпочитаем придерживаться более консервативного прогноза, учитывая, что стоимость риска и операционные расходы банка, вероятно, будут демонстрировать тенденцию к росту в следующие несколько месяцев, и второе полугодие в целом, скорее всего, будет слабее первого. На данный момент ожидаем роста прибыли ВТБ в текущем году лишь примерно до 235 млрд руб. При этом мы будем внимательно следить за дальнейшими промежуточными отчетностями кредитора и скорректируем наши оценки в случае необходимости", - пишет эксперт Игорь Додонов.

Что же касается прогнозов менеджмента ВТБ по наращиванию прибыли на 10% в год после 2022 года и цели по ROE в 17%, то они, на взгляд аналитика, являются вполне достижимыми.

"По нашим текущим оценкам, дивиденд на обыкновенную акцию ВТБ за 2021 год может вырасти почти в три раза, до 0,004 руб., при весьма неплохой дивидендной доходности в районе 8%. Намерение банка выплатить дивиденды двумя равными траншами вполне понятно и позволит снизить давление на нормативы достаточности капитала", - отмечает Додонов.

"Мы не ожидаем какого-то значимого влияния заявлений руководства ВТБ насчет прибыли и дивидендов на динамику котировок акций банка, поскольку эти прогнозы уже озвучивались ранее. Мы подтверждаем целевую цену обыкновенных акций ВТБ на конец 2021 года на уровне 0,0601 руб., рекомендация - "покупать", - указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.