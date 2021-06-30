Вероятен рост котировок акций Газпрома в 3К21 - BCS Express

Вероятен рост котировок акций "Газпрома" в третьем квартале текущего года на фоне возможного роста цен на газ и ожиданий крупных дивидендов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Благоприятная конъюнктура на рынке газа сохранялась на протяжении II квартала текущего года. Средняя цена выросла на 9% к уровню I квартала и на 68% ко II кварталу 2020 года. Заполненность подземных газовых хранилищ в Европе на середину июня остается на 14% ниже, чем в среднем за последние годы. В совокупности с трендом на декарбонизацию и ростом спроса на газ это создает предпосылки для роста цен на "голубое топливо" и подъем котировок акций Газпрома в III квартале. Драйвером роста также стоит обозначить ожидания крупных дивидендов по итогам 2021 года. Если благоприятная конъюнктура сохранится, дивидендная доходность акций может превысить 10%", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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