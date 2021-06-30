Вероятно продолжение ралли на сырьевом рынке в 3К21 - Saxo Bank

Вероятно продолжение ралли на сырьевом рынке в третьем квартале текущего года, полагает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Несмотря на пять последовательных квартальных ростов, сырьевой сектор продолжит ралли и в третьем квартале. Однако не стоит ожидать быстрого роста, поскольку некоторые из сильных драйверов начинают понемногу терять импульс. С момента пандемии и всемирного локдауна в марте прошлого года индекс Bloomberg Commodity Spot вырос на 75% и достиг десятилетнего максимума. Это событие породило предположения о том, что мы вступили в новый сырьевой суперцикл", - пишет эксперт инвестбанка.

"Предыдущие суперциклы включали перевооружение перед Второй мировой войной и реформу китайской экономики, которая ускорилась после вступления страны в ВТО в 2001 году. Вплоть до мирового финансового кризиса 2008 года неудержимый аппетит Китая к сырью способствовал росту индекса Bloomberg Commodity Spot почти на 350%. Суперциклы также могут быть обусловлены предложением - недавним примером является нефтяное эмбарго ОПЕК в 1970-х годах", - отмечает Хансен.

Аналитик также обращает внимание, что, по мнению некоторых экономистов, нынешний бум цен на сырьевые товары носит скорее циклический, чем структурный характер, поскольку он был обусловлен исключительным спросом со стороны Китая. Сейчас этот спрос замедляется по мере ужесточения кредитования, а стимулированный рост в Европе и США накладывается на сбои в цепочках поставок. Кроме того, ключевые продовольственные товары находятся на многолетних максимумах после сильнейшей за 90 лет засухи в Бразилии, высокого китайского спроса на корма для животных и усиления конкуренции на пищевые масла со стороны биотопливной промышленности.

"Мы считаем, что отдельные события в трех секторах (энергетика, металлургия и сельское хозяйство) будут продолжать оказывать поддержку ралли. Рынок нефти, в свою очередь, получит поддержку в период синхронного роста мирового спроса, когда ОПЕК+ сможет все больше контролировать цены, учитывая отсутствие реакции на повышение цен со стороны производителей, не входящих в ОПЕК+. Это особенно актуально для производителей в Северной Америке, которые больше не добывают нефть любой ценой", - пишет Хансен в своем обзоре.

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