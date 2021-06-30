"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целью 110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 86 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ставки контейнерных перевозок выросли с начала 2021 года почти на 60%, что позитивно скажется на финансовых показателях компании. Стоит учитывать, что 7 июля пройдет дивидендная отсечка. Тем не менее мы ожидаем, что в условиях позитивной конъюнктуры дивидендный гэп после выплат акционерам закроется довольно оперативно. Идея заключается в ставке на получение дивидендов, дальнейшее быстрое закрытие гэпа и последующее обновление максимальных уровней", - пишут аналитики "Финама".

"С точки зрения технического анализа, после выхода из бокового канала бумага тестирует уровень поддержки. Мы рекомендуем открывать позиции от текущих уровней с целью 110 рублей. При покупке на 14% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 86 рублей риск на портфель составит 1%", - указывают эксперты.

ПАО "Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, входящая в топ-5 мировых операторов танкерного флота. Специализация - перевозка нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

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