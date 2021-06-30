Вероятно базовое движение рубля в диапазоне 71,5-73,5 руб./$1 в 3К21 - BCS Express

Вероятно увеличение волатильности рубля в ближайшие месяцы с движением в диапазоне 71,5-73,5 руб./$1 в базовом варианте при сохранении благоприятной ситуации на рынке сырья и относительно низких геополитических рисках, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Российская валюта продемонстрировала опережающие темпы укрепления во втором квартале текущего года. Несмотря на это, отмечает эксперт Дмитрий Бабин, многие ожидали более существенного роста рубля, учитывая благоприятную конъюнктуру сырьевого рынка, а также улучшение геополитической обстановки, произошедшее благодаря встрече президентов России и США.

Нефтяные цены во втором квартале продолжили планомерно расти, достигнув в июне максимальных с октября 2018 года уровней. Действительно, обращает внимание Бабин, на этом фоне результаты российской валюты выглядят довольно скромно. "Однако нефть в рублях также находится на трехлетних вершинах, и с учетом накопленной инфляции и высоких бюджетных трат можно в лучшем случае говорить о справедливой оценке рубля по отношению к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний", - пишет он.

С другой стороны, из-за вероятного сохранения относительно высоких темпов инфляции в России и необходимости дальнейшего фискального стимулирования, а также пониженной экспортной выручки из-за участия в сделке ОПЕК+, вероятно, экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти некоторое время будет повышаться, указывает аналитик BCS Express.

Кроме того, нефтяные цены находятся на докризисных максимумах, отражая завышенные ожидания инвесторов быстрого восстановления нефтяного спроса, высоких темпов экономического роста и его устойчивости, что угрожает дефицитом предложения. Эти прогнозы могут полностью или частично не оправдаться, ставя под сомнение продолжительное нахождение нефти на достигнутых уровнях, отмечает эксперт.

Учитывая все это, потенциал укрепления рубля остается ограниченным, по крайней мере, полагает Бабин, до появления долгосрочных фундаментальных факторов более высоких цен на нефть. "При этом их снижение в текущей ситуации способно вызвать более острую реакцию рубля, как и ухудшение других рыночных и геополитических условий. На этом фоне в последнее время наблюдается слабая реакция рубля на позитивные сигналы, что может быть обусловлено наращиванием позиций в валюте участниками нашего рынка", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также эксперт указывает, что ужесточение денежно-кредитной политики оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме того, если появятся очевидные признаки стабилизации инфляции и ее возможного снижения, позволяющие ЦБ как минимум сделать паузу в цикле повышения ставки - это привлечет инвесторов в ОФЗ, доходность которых уже достаточно привлекательна. Данная тенденция выступит дополнительным драйвером укрепления рубля, отмечает Бабин. Сезонный фактор указывает, что инфляция начнет замедляться осенью.

Основным риском для всех активов остается ситуация с инфляцией в США, которая ставит под угрозу сохранение сверхмягкой монетарной политики ФРС, констатирует эксперт инвесткомпании. "На июньском заседании регулятор впервые с начала кризиса пандемии ужесточил риторику, заявив, что будет уместным начать обсуждение старта сворачивания монетарных стимулов на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится. Этот сигнал вызвал распродажи рисковых активов, однако вскоре чиновники ФРС смогли убедить рынки, что инфляционный всплеск является временным. Если же поступающие данные по американской инфляции будут опровергать этот тезис регулятора или рынок труда продемонстрирует резкое улучшение показателей, ФРС придется быстрее приступить к ужесточению денежно-кредитных условий. Это приведет к снижению рисковых активов и росту доллара к другим валютам. Пока подобный сценарий оценивается большинством инвесторов как маловероятный. Однако дальнейшее ужесточение риторики ФРС, скорее всего, вызовет по меньшей мере более глубокую коррекцию мировых рынков, в том числе сырьевых активов. На этом фоне рубль может показать некоторое снижение", - отмечает Бабин.

Сезонный фактор в III квартале не на стороне российской валюты, указывает эксперт. "В июле и августе обычно происходит заметное снижение рубля к доллару, уступающее лишь ноябрю и декабрю. Только в сентябре исторически наблюдается небольшое укрепление российской валюты", - пишет он.

"С учетом сохранения благоприятной ситуации на рынке сырья и относительно низких геополитических рисков, а также неопределенности, связанной с политикой ФРС, вероятно, в предстоящие месяцы мы увидим увеличение волатильности рубля. Базовый сценарий предполагает движение доллара в коридоре 71,5-73,5 руб./$1 с возможным кратковременным выходом из него как вниз, так и вверх", - заключает аналитик BCS Express.

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