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30 июня 2021 года 12:33
ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома с прогнозной ценой 325 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой на уровне 325 рублей за штуку, говорится в обзоре. "Уровень запасов в ПХГ Европы в настоящее время находится на многолетних минимумах: ситуация нетипичная, связанная с падением поставок СПГ и плановым ремонтом. С учетом отсутствия бронирования "Газпромом" дополнительных мощностей Украины Европа может подойти к следующему зимнему периоду неподготовленной. Для "Газпрома" рост цен на газ и ожидаемый повышенный спрос со стороны Европы позитивны. Мы ждем сильных финансовых результатов от компании в текущем году. Рекомендуем "покупать" акции "Газпрома" с целевым уровнем 325 рублей", - пишут эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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