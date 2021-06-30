Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 до конца текущей недели - "Локо-Инвест"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Комбинация негатива со стороны растущего доллара, снижающейся нефти и окончания регулярного налогового периода, а также, возможно, потоков на конвертацию дивидендов, полагаем, и стали во вторник факторами снижения для рубля. Следующие крупные дивидендные выплаты начнутся лишь на следующей неделе, поэтому пока рубль может в большей степени реагировать на внешние факторы, но далее конвертация дивидендных выплат будет добавлять краткосрочной волатильности. В среду временно может ощущаться влияние конца месяца и квартала. В таких условиях до конца недели ориентируемся на диапазон 72-73 руб./$1", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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