Вероятна консолидация цены нефти у $75/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация цены на нефть марки Brent около уровня в $75 за баррель в среду с попытками идти выше в случае сильных статданных из США, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть марки Brent демонстрируют маловыразительную динамику перед встречей ОПЕК+, констатирует аналитик банка.

Предварительные данные от API вышли немного вразрез с ожиданиями: запасы сырой нефти сильно сократились - на 8,2 млн барр., тогда как запасы бензинов и дистиллятов выросли - на 2,4 и 0,4 млн барр. соответственно.

В среду в фокусе инвесторов будет статистика от Минэнерго США, которая более интересна в плане динамики спроса на нефтепродукты, что сейчас является ключевым, отмечает Крылова.

"Заседание ОПЕК+ состоится в четверг, 1 июля. Ждем непростых переговоров и роста добычи нефти на 0,5 млн барр. с августа. В течение среды ждем консолидации цены на нефть марки Brent у $75 за баррель с попытками идти выше в случае сильных статданных", - указывает эксперт ПСБ.

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