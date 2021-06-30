Доходность 10-летних ОФЗ останется в среду выше 7,20% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ останется в среду выше середины диапазона 7,10-7,30% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов во вторник сместилась вверх ещё на 3-7 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,21% (+6 б.п.), опережающий рост доходности продолжается в коротких ОФЗ, констатирует эксперт банка.

"Давление на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики после заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что 23 июля будут обсуждаться повышение ставки на 25-100 б.п. Ослабление рубля и снижение склонности к риску на глобальном рынке также негативно отражаются на ценах ОФЗ", - отмечает Монастыршин.

Минфин РФ в среду предложит на аукционах новые 10-летние и 15-летние ОФЗ-ПД 26239 и 26240 на общую сумму 50 млрд руб. В текущей конъюнктуре Минфину будет сложно собрать спрос на весь планируемый объем с премией до 5 б.п. ко вторичному рынку, полагает аналитик ПСБ.

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