Возможно укрепление рубля до 72,4 руб./$1 в среду - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72,4 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рубль и российские акции немного подешевели во вторник без явных на то причин. Поскольку ранее во втором квартале они сильно прибавили в цене, это падение могло быть связано с фиксацией прибыли в рамках квартальной ребалансировки портфелей. В среду можно ожидать частичного восстановления рубля - до 72,4 руб./$1", - указывают эксперты инвестбанка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале текущей недели заявила, что регулятор может рассмотреть вопрос о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт уже в июле. В течение дня рублёвый долг может подешеветь, продолжая отыгрывать этот комментарий, отмечают в Sber CIB.

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