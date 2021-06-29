Цена на природный газ может подняться до $4,0/mmbtu - "Открытие Брокер"

Цена на природный газ может протестировать уровень $4,0 за mmbtu в результате растущего спроса как за счет факторов сезонности, так и за счет восстановления потребления в целом, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Фьючерсы на природный газ в Henry Hub (США) за июнь подорожали на 20,3%, превысив сильный уровень сопротивления $3,50 за mmbtu. Впрочем, отмечает аналитик по товарным рынкам Оксана Лукичева, разворот вверх начался еще в апреле 2021 года - этому способствовало фундаментальное состояние рынка природного газа и сочетание факторов, определивших направление ценовой динамики.

"Рынок природного газа очень сильно зависит от сезонных колебаний спроса. По среднемноголетним расчетам, сезонный рост цен на рынке газа обычно происходит в июне-августе, отражая летний рост спроса на электроэнергию для охлаждения помещений в жаркий период года. Но основной сезонный рост цен происходит обычно в октябре-декабре, когда повышается спрос на электроэнергию и газ для отопления помещений в холодный период года. В настоящее время рынок переживает сезонный рост спроса в летний период, который усиливается начавшимся растущим трендом. Это подтверждает более сильное отклонение вверх среднемесячных цен на газ от среднего индекса сезонности в 2021 году", - указывает эксперт "Открытие Брокер".

Рынок природного газа постепенно восстанавливается после провала потребления в 2020 году. констатирует Лукичева. "Темпы роста спроса на газ в текущем году усилились из-за крайне низкого уровня запасов газа в хранилищах после зимних холодов, а также ввиду начала энергетического перехода в ряде регионов мира на более чистые источники энергии. В связи с этим продажи природного газа остаются высокими как в Европе, так и в Азии", - отмечает аналитик.

"В результате растущего спроса как за счет факторов сезонности, так и за счет восстановления потребления в целом цены на природный газ могут протестировать уровень $4,0 за mmbtu, который рынок последний раз достигал в 2019 году", - полагает Лукичева.

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